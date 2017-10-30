İSRAİL'DEN GAZZE'DEKİ HAYAT TÜNELİNE SALDIRI! 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İsrail'in Gazze Şeridi sınırı yakınlarındaki bir tüneli havaya uçurması sonucu en az 8 Filistinli hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı.
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırı yakınlarındaki bir tünele saldırı düzenledi. Tnelin bombalarla çökertildiği saldırıda en az 8 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı bildirildi.
TÜNEL DEYR EL-BELAH SINIRINDA
Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, basına yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi sınırına yakın bölgedeki Deyr el-Belah kentinin doğusunda yer alan bir tüneli hedef aldığını belirterek, "Kurtarma ekipleri, tünelin enkazından 5 Filistinlinin cesedini çıkardı." dedi.
Yaralıların hastaneye sevk edildiğini aktaran Kudra, yaralı sayısı ve olayın ayrıntılarına ilişkin bilgi vermedi. Ancak yerel kaynaklar, saldırıda en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 10 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İSRAİL ORDUSU SALDIRIYI ÜSTLENDİ
İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee ise gün içinde yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi çevresindeki bir tünelin imha edildiğini duyurmuştu.
Kaynak: haberinburada
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