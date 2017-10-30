Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması
Bitcoin'in En Büyük Borsası Bıtfınex Oldu
Galatasaray, Emrah Bayraktar'a Emanet
Meb, Alan Değişikliği Yoluyla Yapılacak Öğretmen Atamalarını Sınırlı Tuttu

İsrail'den Gazze'deki hayat tüneline saldırı! 8 kişi hayatını kaybetti

İSRAİL'DEN GAZZE'DEKİ HAYAT TÜNELİNE SALDIRI! 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in Gazze Şeridi sınırı yakınlarındaki bir tüneli havaya uçurması sonucu en az 8 Filistinli hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı.

Tarih : 30 Ekim 2017, 23:00
Puan Ver : İsrail'den Gazze'deki Hayat Tüneline Saldırı! 8 Kişi Hayatını Kaybetti(6/10)2

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırı yakınlarındaki bir tünele saldırı düzenledi. Tnelin bombalarla çökertildiği saldırıda en az 8 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı bildirildi.

TÜNEL DEYR EL-BELAH SINIRINDA

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, basına yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi sınırına yakın bölgedeki Deyr el-Belah kentinin doğusunda yer alan bir tüneli hedef aldığını belirterek, "Kurtarma ekipleri, tünelin enkazından 5 Filistinlinin cesedini çıkardı." dedi.

Yaralıların hastaneye sevk edildiğini aktaran Kudra, yaralı sayısı ve olayın ayrıntılarına ilişkin bilgi vermedi. Ancak yerel kaynaklar, saldırıda en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 10 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İSRAİL ORDUSU SALDIRIYI ÜSTLENDİ

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee ise gün içinde yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi çevresindeki bir tünelin imha edildiğini duyurmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İsrail  Den  Gazze  Deki  Hayat  Tüneline  Saldırı  8  Kişi  Hayatını  Kaybetti  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER