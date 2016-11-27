İsrail'de hafta başından beri devam eden ve Türkiye de dahil birçok ülkenin söndürme çalışmalarına destek verdiği yangınların kontrol altına alındığı açıklandı.



İsrail'de hafta başından beri devam eden ve Türkiye de dahil birçok ülkenin söndürme çalışmalarına destek verdiği yangınların kontrol altına alındığı açıklandı.







İsrail'de Salı gününden beri devam eden yangınların büyük oranda kontrol altına alındığı bildirildi.







İsrail polis sözcüsü Micky Rosenfeld, şu anda ülke genelinde devam eden büyük bir yangının olmadığını ve durumun kontrol altına alındığını söyledi.







Rosenfeld, güvenlik güçlerinin itfaiye birimleriyle irtibatlı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü ve bazı noktalarda devam eden küçük çaplı yangınları söndürme çabalarına devam ettiklerini bildirdi.











kaynak : habertürk