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İsrail'de Skandal! Filistinli Tutuklulara Daha Az Yemek Verecekler
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İsrail'de skandal! Filistinli tutuklulara daha az yemek verecekler

İSRAİL'DE SKANDAL! FİLİSTİNLİ TUTUKLULARA DAHA AZ YEMEK VERECEKLER

İsrail Hapishaneler İdaresi'nin Filistinli tutuklulara verilen yiyecek miktarını azaltma kararı aldığı belirtildi.

Tarih : 23 Şubat 2018, 00:20
Puan Ver : İsrail'de Skandal! Filistinli Tutuklulara Daha Az Yemek Verecekler(6/10)2

İsrail Hapishaneler İdaresi'nin Filistinli tutuklulara verilen yiyecek miktarını azaltma kararı aldığı belirtildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Cemiyeti'den yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Hapishaneler İdaresi, hükümetin bütçede 20 milyon şekel (yaklaşık 6 milyon dolar) kesintiye gitme kararı nedeniyle, verilen yiyecek miktarında azaltmaya gidildiğini tutuklulara iletti." denildi.

"YILLARDIR SÜRDÜRÜYORLAR"

Açıklamada ayrıca, yiyecek miktarının azaltması halinde Filistinli tutukluların öğünleri kabul etmeyeceklerini idareye bildirdikleri aktarıldı.

Filistin Esirler Merkezi Müdürü Usame Şahin, "İsrail Hapishaneler İdaresi'nin yıllardır Filistinli tutuklulara yönelik yiyecek, kıyafet ve ziyaret gibi hizmetlerde kısıtlamalarını sürdürdüğünü" söyledi.

6 BİN 500 TUTUKLU VAR

Bunun bir tür cezalandırma ve baskı politikası olduğunu ifade eden Şahin, İsrail Hapishaneler İdaresi'nin Filistinli tutukluların grevlerle elde ettiği hakları kasten geri aldığını kaydetti.

Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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