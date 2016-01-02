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israil'de silahlı saldırı: 2 ölü!

İSRAİL'DE SİLAHLI SALDIRI: 2 ÖLÜ!

İsrail medyası, Tel Aviv kentinde bir barda gerçekleştirilen silahlı saldırıda iki kişinin öldüğünü, en az beş kişi yaralandığını bildirdi....

Tarih : 02 Ocak 2016, 09:26
Puan Ver : İsrail'de Silahlı Saldırı: 2 Ölü!(10/10)10


Olay Tel Aviv'in merkezi caddelerinden Dizengoff Caddesi'nde yaşandı.



Emniyet ve sağlık yetkilileri, olayın kimliği belirsiz silahlı bir kişinin ateş açmasıyla yaşandığını söyledi.



Emniyet yetkilileri saldırının nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı ve olayın araştırıldığını belirtti.



Bir görgü tanığı saldırganın genç olduğunu ve elinde bir tüfek bulunduğunu söyledi.








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