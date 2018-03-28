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İsrail'de Kalkış İçin Hazırlık Yapan Uçak, Diğer Uçağın Kuyruğuna Çarptı
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İsrail'de Kalkış İçin Hazırlık Yapan Uçak, Diğer Uçağın Kuyruğuna Çarptı

İSRAİL'DE KALKIŞ İÇİN HAZIRLIK YAPAN UÇAK, DİĞER UÇAĞIN KUYRUĞUNA ÇARPTI

İsral'in Ben-Gruion Havalimanında, Alman Havayollarına ait boeing 737 tipi yolcu uçağı, İsral Havyollarına ait boeing 767 tipi yolcu uçağının kuyruğuna çarptı.

Tarih : 28 Mart 2018, 20:20
Puan Ver : İsrail'de Kalkış İçin Hazırlık Yapan Uçak, Diğer Uçağın Kuyruğuna Çarptı(8/10)4

İsral'in Ben-Gruion Havalimanında, Alman Havayollarına ait boeing 737 tipi yolcu uçağı, Berlin'e havalanmak için hazırlık yaptığı sırada İsral Havyollarına ait boeing 767 tipi yolcu uçağının kuyruğuna çarptı.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Kazada kuyruk kuyruğa giren uçaklarda bulunan yolcular tahliye edildi. . Kazada yaralan ve ölen olmadı.

MİLYONLARCA DOLARLIK HASAR MEYDANA GELDİ

İsrail HavayollarI olayla ilgili soruşturma başlatırken İsrail uçağında milyonlarca dolarlık hasar meydana gelidiği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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