İSRAİL'DE EZAN YASAĞI TASARISI OYLAMASI ERTELENDİ
İsrail parlamentosu Knesset'te, ezanın hoparlörle okunmasını yasaklamayı öngören yasa tasarısıyla ilgili bugün yapılması beklenen oylama ertelendi.
Knesset'teki Arap asıllı milletvekili Mesud Ganayim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce bugün yapılacağı duyurulan oylamanın pazartesiye ertelendiğini belirtti. Arap milletvekilleri olarak tasarıya karşı pozisyonlarının değişmediğini ifade eden Ganayim, oylamanın ertelenme nedenine dair bilgi vermedi.
Arap asıllı bir diğer milletvekili Cemal Zahalka ise "Sağcı İsraillilerin ezana karşı olmasının sebebi ses seviyesinin yüksekliği falan değil, bizatihi onun içeriğidir. Çünkü ezan bu ülkenin kimliğidir. Onlar bu içerikten rahatsız oluyorlar. Bundan rahatsız olanlara tavsiyemiz ezanı duymayacakları kadar uzağa gitmeleridir." diye konuştu.
kaynak:hürriyet
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