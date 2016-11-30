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israil'de ezan yasağı tasarısı oylaması ertelendi

İSRAİL'DE EZAN YASAĞI TASARISI OYLAMASI ERTELENDİ

İsrail parlamentosu Knesset'te, ezanın hoparlörle okunmasını yasaklamayı öngören yasa tasarısıyla ilgili bugün yapılması beklenen oylama ertelendi.

Tarih : 30 Kasım 2016, 16:23
Puan Ver : İsrail'de Ezan Yasağı Tasarısı Oylaması Ertelendi(10/10)9


Knesset'teki Arap asıllı milletvekili Mesud Ganayim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce bugün yapılacağı duyurulan oylamanın pazartesiye ertelendiğini belirtti. Arap milletvekilleri olarak tasarıya karşı pozisyonlarının değişmediğini ifade eden Ganayim, oylamanın ertelenme nedenine dair bilgi vermedi.



Arap asıllı bir diğer milletvekili Cemal Zahalka ise "Sağcı İsraillilerin ezana karşı olmasının sebebi ses seviyesinin yüksekliği falan değil, bizatihi onun içeriğidir. Çünkü ezan bu ülkenin kimliğidir. Onlar bu içerikten rahatsız oluyorlar. Bundan rahatsız olanlara tavsiyemiz ezanı duymayacakları kadar uzağa gitmeleridir." diye konuştu.



 



kaynak:hürriyet








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