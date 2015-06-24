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İSRAİL YİNE GAZZE'YE HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ


İSRAİL YİNE GAZZE'YE HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ
Tarih : 24 Haziran 2015, 09:34
Puan Ver : İsrail Yine Gazze'ye Hava Saldırısı Düzenledi(9/10)6


Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail savaş uçakları tarafından Beyt Hanun beldesine füze saldırısı gerçekleştirildi. Atılan füzenin tarım arazisine düşmesi sonucu ekili ürünlerde büyük hasar meydana geldi.



Gazze'deki hastane yetkilileri, saldırı sonucu ölü ve yaralı olmadığını belirtti.








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