İSRAİL YİNE GAZZE'YE HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ
Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail savaş uçakları tarafından Beyt Hanun beldesine füze saldırısı gerçekleştirildi. Atılan füzenin tarım arazisine düşmesi sonucu ekili ürünlerde büyük hasar meydana geldi.
Gazze'deki hastane yetkilileri, saldırı sonucu ölü ve yaralı olmadığını belirtti.
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