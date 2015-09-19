

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının bu sabah, Gazze'nin kuzeyinde Kassam Tugayları'na ait 3 noktaya hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırının Gazze tarafından atılan füzelere misilleme olarak yapıldığı ifade edilen açıklamada, füzelerin Hamas tarafından atıldığı öne sürüldü. Ancak İsrail askeri noktaları bahane ederek Filistinlilerin yaşadığı bölgeleri vuruyor.







"3 HEDEFE SALDIRI DÜZENLEDİK"



Ayrıca İsrail Ordusu Sözcüsü Afikhay Edrii, sosyal paylaşım platformu üzerindeki resmi hesabından yaptığıaçıklamada, "İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar dün gece Gazze tarafından atılan füzelere misilleme olarak Gazzedeki 3 hedefe saldırı düzenledi" ifadelerini kullandı.







SALDIRIDAN HAMAS SORUMLUDUR



İsrail'e yapılan hiç bir saldırıya göz yummayacaklarını ve güneydeki kentlerin güvenliğinin bozulmasına izin verilmeyeceğini vurgulayan Edrii, "Gazze'de hakim olan güç Hamas'tır. Saldırıdan onlar sorumludur" ifadelerine yer verdi.



İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden ülkenin güneyindeki Askalan kentine 3, Sderot yerleşim birimine de bir roket atıldığını, olayda ölen ya da yaralananın olmadığını belirtmişti. Gazze'deki görgü tanıkları, İsrail ordusuna ait bir savaş uçağının, Gazze'nin kuzeyinde Kassam Tugayları'na ait bir eğitim alanına hava saldırısı gerçekleştirdiğini belirtmişti. Saldırı sonucu çevredeki binalarda hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edilmişti.







FİLİSTİNLİLERE HAVA SALDIRISI



Fotoğraf: İsrail, Gazze'nin Refah kentinin merkezine düzenlediği hava saldırısı sonucu Ziyad Hamaida ait ev ve çevresindeki binalar ağır hasar gördü. Filistinliler, binanın enkazında kullanılabilir durumdaki eşyaları topladı.







11 FİLİSTİNLİ'Yİ GÖZALTINA ALDI



Öte yandan Doğu Kudüs'te İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını protesto etmek isteyen Filistinli göstericiler ile İsrail polisi arasında çıkan olaylarda 11 Filistinlinin gözaltına alındığı bildirildi. İsrail Polis Sözcüsü Luba Samri tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Doğu Kudüs'ün Cebel el-Mekber semtinde 8, Şafat Mülteci Kampı, Vadi el-Cevz ve Vadi et-Tur'da ise birer Filistinli gözaltına alındı" denildi.