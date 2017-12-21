İSRAİL, ÜRDÜN VADİSİ'NE YENİ YAHUDİ YERLEŞİM BİRİMLERİ İNŞA EDECEK
İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde üç yeni Yahudi yerleşim birimi inşa etmeyi planladığı ortaya çıktı.
İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki İsrail hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ağvar bölgesinde 10 bin Yahudinin iskan edileceği üç yeni Yahudi yerleşim birimi kuracak.
HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI
Hükümetin planında ayrıca Ağvar'da halihazırdaki Yahudi yerleşim birimlerine 14 yeni mahallenin inşa edilmesiyle genişletme planının olduğu belirtilen haberde, "Şu aşamada planlanan Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil ve bu plan için de herhangi bir bütçe ayrılmış değildir." ifadesine yer verildi.
HÜKÜMET İNŞA FALİYETLERİNE HIZ VERDİ
Ağvar'da 20 Yahudi yerleşim biriminin bulunduğu, bu bölgede 4 bin 500 Yahudinin meskun olduğu ve hükümetin bu sayıyı artırmak istediği de kaydedildi.
Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümeti, son dönemde işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetlerine hız verdi.
SAYIYI 1 MİLYONA ÇIKARMAK İSTİYOR
İsrail'in 1967'den bu yana işgali altındaki Batı Şeria'da 131, Doğu Kudüs'te 10, Batı Şeria'nın tepelerindeki bölgelerde ise 116 yerleşim birimi kurduğu ifade ediliyor.
Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yaklaşık 500 bin, Doğu Kudüs'tekilerde ise 220 bin yerleşimcinin ikamet ettiği, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimcilerin sayısını kısa sürede 1 milyona çıkarmak istediği belirtiliyor.
İKİNCİ OSLO ANLAŞMASIYLA 3'E BÖLÜNMÜŞTÜ
Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.
Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği İsrail'e devredilmiş, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.
Anlaşmaya göre nihai çözüm sağlanıncaya kadar taraflar sahadaki gerçekliği değiştirecek adımlar atmayacaktı ancak İsrail, Oslo Anlaşması'nı ihlal ederek bu bölgeye Yahudi grupları yerleştirmeye ve askeri karargah kurmaya devam etti.
Uluslararası hukuka göre, bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.
Kaynak: haberinburada
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