İSRAİL UÇAKLARI ZEHİR SAÇTI! AMAÇLARI SINIRI GÖZETLEMEK
İsrail'e ait tarım uçaklarının Gazze sınırındaki tarım arazilerine kimyasal ilaç püskürtmeye başladığı ortaya çıktı. İsrail, sınırı daha rahat gözetleyebilmek için bölgedeki otları yok ediyor.
Filistin Tarım Bakanlığı'nın Toprak ve Sulama Müdürü Nizar el-Vahidi açıklama yaptı. Vahidi, İsrail uçaklarının, Gazze sınırındaki tarım arazilerine kimyasal ilaçlar püskürtmeye başladığını ve Gazze'nin kuzeyine doğru ilerlediğini söyledi.
İLAÇLAR MAHSULLERİ TELEF EDİYOR
Vahidi, ilaçların içeriğinin bilinmediğini ve bakanların içeriği araştırabilmek için gerekli imkanlara sahip olmadığını anlattı ve şöyle söyledi: "Bu ilaçlar, mahsullerin telef olmasına neden oluyor, toprağa zarar veriyor."
İSRAİL'İN HEDEFİ SINIRI GÖZETLEYEBİLMEK
İsrailli insan hakları kuruluşu Gisha, İsrail'in bu uygulamayla sınırı daha iyi gözetleyebilmek için otları yok etmeyi hedeflediğini aktardı.
İLAÇLAR TARIM SEKTÖRÜNE BÜYÜK ZARAR VERDİ
Tarım Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamalarda, Gazze sınırına püskürtülen bu ilaçlar nedeniyle son iki yılda tarım sektörünün büyük zarar gördüğünü bildirmişti.
Kaynak: haberinburada
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