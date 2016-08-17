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israil türkiye'ye 20 milyon dolar ödeyecek

İSRAİL TÜRKİYE'YE 20 MİLYON DOLAR ÖDEYECEK

İsrail, Mavi Marmara davası kapsamında Türkiye ile vardığı mutabakat çerçevesinde, 25 gün içinde 20 milyon dolar ödeyecek. Mart 2013'te özür dilemeyi kabul eden İsrail ile geçtiğimiz Haziran ayında Roma'da yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılmıştı.

Tarih : 17 Ağustos 2016, 14:59
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Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmesini içeren uluslararası anlaşma tasarısı TBMM Başkanlığına sunuldu. Buna göre İsrail, Mavi Marmara gemisinde öldürülenlerin ailelerine 20 milyon dolarlık tazminatı, anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren 25 gün içinde yatıracak.



 








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