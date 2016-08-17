İsrail, Mavi Marmara davası kapsamında Türkiye ile vardığı mutabakat çerçevesinde, 25 gün içinde 20 milyon dolar ödeyecek. Mart 2013'te özür dilemeyi kabul eden İsrail ile geçtiğimiz Haziran ayında Roma'da yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılmıştı.