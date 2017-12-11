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İsrail, tarihi Müslüman mezarlığını bastı!

İSRAİL, TARİHİ MÜSLÜMAN MEZARLIĞINI BASTI!

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan tarihi Müslüman mezarlığına baskın düzenleyerek ağaçları kesti, engel olmaya çalışan 2 genci de gözaltına aldı.

Tarih : 11 Aralık 2017, 03:20
Puan Ver : İsrail, Tarihi Müslüman Mezarlığını Bastı!(5/10)5


Filistinlilere yaptıkları zulüm bitmek bilmeyen İsrail güçleri bu kez Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa surlarının yanında yer alan tarihi Müslüman Bab el-Rahme kabristanlığına baskın düzenledi.



İSRAİL POLİSİ MÜSLÜMAN MEZARLIĞINDAKİ AĞAÇLARI KESTİ



Kudüs Müslüman Mezarlıkları Konseyi Başkanı Mustafa Ebu Zehra, İsrail Doğa İdaresine bağlı ekiplerin Bab el-Rahme mezarlığına girerek burada bulunan ağaçları kestiğini kaydetti.



FİLİSTİNLİ 2 GENÇ GÖZALTINA ALINDI



Ebu Zehra, Filistinli iki gencin ekipleri engellemeye çalıştığını ancak İsrail polisi tarafından darp edildikten sonra gözaltına alındıklarını belirtti.



Mezarlıkta 400 şehit mezarının bulunduğunu vurgulayan Zehra, bu kişilerin 1967 Arap-İsrail savaşında şehit düştüğünü ve buranın mezarlık olması kararının işgalden önce dönemin Filistinli belediyesi tarafından alındığını hatırlattı.



MESCİD-İ AKSA'YA ALMADILAR



Öte yandan İsrail polisi, öğle namazını kılmak üzere Mescid-i Aksa'ya gelen Filistin 1948 İslami Hareketi Başkan Yardımcısı Kemal el-Hatib'in, Harem-i Şerif'e girmesine izin vermedi.



"KAPILARDAKİ KONTROLLER VE GÜÇLERİ BİZİ KORKUTAMAZ"



Hatib, İsrail polisinin elinde resmi bir talimat bulunmamasına rağmen Mescid-i Aksa'ya girişini engellediğini belirterek, "İsrail rejimi, kutsallarımıza ve halkımıza yönelik düşmanca uygulamalarını sürdürmeye devam ediyor. Mescid-i Aksa sadece bizimdir, kapılardaki kontroller ve güçleri bizi korkutamaz." şeklinde konuştu.



 



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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