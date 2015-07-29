

İsrail'in sınıra yakın bölgede bulunan Hadar kasabasında, Esad rejimine yakınlığıyla bilinen silahlı örgütün iki üyesini insansız hava aracından attığı bombayla öldürdüğü iddia edildi.







Lübnan merkezli Hizbullah örgütüne ait El Manar televizyonu, İsrail'in Suriye'nin güneybatısındaki Hadar'da bir otomobili insansız hava aracıyla vurduğunu duyudu.







Saldırıda Esad rejiminine yakınlığıyla bilinen örgütün iki üyesinin hedef alındığı belirtildi.







İsrail'in insansız hava aracıyla vurduğu militanların Hizbullah üyeleri olup olmadığı konusunda ise bir açıklama yapılmadı.