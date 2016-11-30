

İsrail Haaretz gazetesi ve Arap basınında yer alan haberlere göre, İsrail savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'a yakın Sabura bölgesinde Hizbullah'a ait olduğu ileri sürülen bir konvoyu vurdu.







Suriye devlet televizyonunda yer alan haberde de, İsrail savaş uçaklarının Lübnan hava sahasını kullanarak iki füze fırlattığı ancak saldırıda yaralı ya da ölü olmadığı belirtildi.







Daha önce gelen haberlerde, İsrail savaş uçaklarının Suriye ordusuna ait askeri konvoyu hedef aldığı ileri sürülmüştü.







kaynak:ntv