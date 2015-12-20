

Samir Kantar'ın kardeşi Besim Kantar, kardeşinin ölüm haberini Twitter'dan duyurdu. Hizbullah kanalı Manar TV de İsrail saldırısında 8 örgüt üyesinin öldüğünü belirtti. Suriye yerel medyası da Kantar'ın Şam'ın Caramana bölgesine düzenlenen saldırıda öldüğü bilgisini geçti.







Samir Kantar, 1979'da 4 İsrail'linin öldüğü saldırıyla ilgili olarak İsrail yönetimi tarafından hapse atılmıştı. 2008'de tutuklu değiş tokuşu sırasında serbest kaldı.







ABD, Eylül ayında, Kuntar'ı terör listesine almıştı.