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israil, şam'da hizbullah komutanını vurdu...

İSRAİL, ŞAM'DA HİZBULLAH KOMUTANINI VURDU...

Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Samir Kantar, İsrail'in Suriye'de düzenlediği hava saldırısında öldü. Saldırıda 8 Hizbullah üyesinin daha yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Tarih : 20 Aralık 2015, 10:40
Puan Ver : İsrail, Şam'da Hizbullah Komutanını Vurdu...(8.4/10)12


Samir Kantar'ın kardeşi Besim Kantar, kardeşinin ölüm haberini Twitter'dan duyurdu. Hizbullah kanalı Manar TV de İsrail saldırısında 8 örgüt üyesinin öldüğünü belirtti. Suriye yerel medyası da Kantar'ın Şam'ın Caramana bölgesine düzenlenen saldırıda öldüğü bilgisini geçti.

 

Samir Kantar, 1979'da 4 İsrail'linin öldüğü saldırıyla ilgili olarak İsrail yönetimi tarafından hapse atılmıştı. 2008'de tutuklu değiş tokuşu sırasında serbest kaldı.

 

ABD, Eylül ayında, Kuntar'ı terör listesine almıştı.








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