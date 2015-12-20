İSRAİL, ŞAM'DA HİZBULLAH KOMUTANINI VURDU...
Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Samir Kantar, İsrail'in Suriye'de düzenlediği hava saldırısında öldü. Saldırıda 8 Hizbullah üyesinin daha yaşamını yitirdiği belirtiliyor.
Samir Kantar'ın kardeşi Besim Kantar, kardeşinin ölüm haberini Twitter'dan duyurdu. Hizbullah kanalı Manar TV de İsrail saldırısında 8 örgüt üyesinin öldüğünü belirtti. Suriye yerel medyası da Kantar'ın Şam'ın Caramana bölgesine düzenlenen saldırıda öldüğü bilgisini geçti.
Samir Kantar, 1979'da 4 İsrail'linin öldüğü saldırıyla ilgili olarak İsrail yönetimi tarafından hapse atılmıştı. 2008'de tutuklu değiş tokuşu sırasında serbest kaldı.
ABD, Eylül ayında, Kuntar'ı terör listesine almıştı.
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