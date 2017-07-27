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İsrail Polisi, Mescid-İ Aksa'nın Kapısındaki Demirleri De Kaldırdı
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İsrail Polisi, Mescid-i Aksa'nın Kapısındaki Demirleri de Kaldırdı

İSRAİL POLİSİ, MESCİD-İ AKSA'NIN KAPISINDAKİ DEMİRLERİ DE KALDIRDI

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'daki metal arama dedektörlerinin kaldırılmasının ardından kapıdaki demir korkulukları da kaldırdı.

Tarih : 27 Temmuz 2017, 09:30
Puan Ver : İsrail Polisi, Mescid-İ Aksa'nın Kapısındaki Demirleri De Kaldırdı(9/10)5

İsrail Güvenlik Kabinesinin önceki gece verdiği karar üzerine Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektörleri söken polis, kapılarda kalan demir korkulukları da kaldırdı. Korkulukların kalkmasının ardından Mescid-i Aksa'nın Aslanlı (Esbat) kapısında toplanan Kudüs halkı kutlama yapıyor.

VAKIF SABAH KARAR İÇİN TOPLANACAK

Tekbir getirerek Filistin marşları söyleyen halkın arasında Aksa Vakfı yetkileri de bulunuyor. Esbat Kapısı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Ömer Kisvani, "Mescid-i Aksa'da inceleme yapması için görevlendirdiğimiz teknik heyetin çalışmasının tamamen bitmesini bekleyeceğiz. Aksa'ya girip girmeme kararında aceleci davranmayacağız. Sabah 9'da bir toplantı yaparak ne karar vereceğimizi değerlendireceğiz." dedi.

"HALKIMIZIN SEBAT VE FEDEKARLIĞINI SELAMLIYORUZ"

Korkulukların kalkmasının ardından basına yazılı bir açıklama gönderen Mescid-i Aksa Vakfı Basın Sözcüsü Firas Dibs de "Vakıf olarak halkımızın sebat ve fedakarlığını selamlıyoruz. Bundan sonra nasıl bir adım atacağımızı inceleyip karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

İSRAİL POLİSİ, 3 FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüştü. Olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğü açıklanmıştı. Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını 16 Temmuz Pazar günü açmış, ancak kapılara elektronik metal arama dedektörleri yerleştirmişti.İsrail Güvenlik Kabinesinin önceki gece verdiği karar üzerine Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektörler sökülerek kaldırılmıştı.Filistinliler, dedektörlerin yerleştirildiği günden beri Aksa'nın kapılarında toplanarak namazlarını burada eda ederken, sık sık İsrail polisinin sert müdahalelerine maruz kalıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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