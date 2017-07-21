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İSRAİL POLİSİ, MESCİD-İ AKSA KAPISINDAKİ MÜSLÜMANLARA SALDIRDI


İsrail Polisi, Mescid-i Aksa Kapısındaki Müslümanlara Saldırdı
Tarih : 21 Temmuz 2017, 00:10
Puan Ver : İsrail Polisi, Mescid-İ Aksa Kapısındaki Müslümanlara Saldırdı(5/10)1

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurulan elektronik metal arama dedektörü uygulamasını protesto etmek, akşam ve yatsı namazlarını kapıda kılmak isteyen Filistinlilere, plastik mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

22 KİŞİ YARALANDI

Filistin Kızılayı kaynaklarından alınan bilgiye göre, müdahale sırasında 2'si ağır 22 Filistinli yaralandı. Görgü tanıkları polisin bazı Filistinlileri gözaltına aldığını söyledi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'nın kapılarına elektronik dedektör yerleştirdiği 16 Temmuz Pazar gününden bu yana Kudüs'te gerilim sürüyor.

BİR HAFTADIR ABLUKA VE İŞGAL DEVAM EDİYOR

Metal arama dedektörlerinden aranarak Harem-i Şerif'e girmeyi reddeden binlerce Filistinli namazlarını Mescid-i Aksa'nın Aslanlı (El-Esbat) Kapısı'nda kılıyor. Cemaat zaman zaman İsrail polisinin sert müdahalesiyle karşı karşıya kalıyor.

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı.

Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını pazar günü açmış ve kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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