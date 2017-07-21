Filistinlilerin Cuma Namazı için Mescid-i Aksa'ya girmek istemesinin ardından Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çıkan çatışma sonucu Şehit sayısı 3'e yükseldi.

İsrail güvenlik güçlerinin geçtiğimiz Cuma günü Mescid-i Aksa'ya girişleri kapatması ve Müslümanların Cuma namazını dışarda kılmak zorunda kalmasının ardından bu hafta da Mescid-i Aksa çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınması, sadece 50 yaş üstündekilere giriş izni verilip, dedektörlerle detaylı bir arama getirilmesi Filistinlilerin büyük tepkisini çekti. Olayların daha da kızışması sonucunda İsrail askerleri katliama başladı. Filistinliler ve İsrailli güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda Şehit sayısı 3'e yükselirken 140 kişi yaralandı

CUMA NAMAZI İÇİN MESCİD-İ AKSA'YA GİRMEK İSTEDİLER

Filistinlilerin cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya girmek istemesinin ardından Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çıkan çatışma sonucu Şehit sayısı 3'e yükseldi. Yetkililer çatışmada 140 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Kaynak: haberinburada