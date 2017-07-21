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İSRAİL POLİSİ, CUMA NAMAZI ÇIKIŞINDA YOLLARDA CEMAATE SALDIRDI! ÇOK SAYIDA YARALI VAR


İsrail Polisi, Cuma Namazı Çıkışında Yollarda Cemaate Saldırdı! Çok Sayıda Yaralı Var
Tarih : 21 Temmuz 2017, 14:50
Puan Ver : İsrail Polisi, Cuma Namazı Çıkışında Yollarda Cemaate Saldırdı! Çok Sayıda Yaralı Var(8/10)4

İsrail polisi, cuma namazının ardından Mescid-i Aksa'ya çıkan yollarda cemaate saldırdı. Çıkan olaylarda çok sayıda yaralının olduğu belirtildi.

PLASTİK MERMİ VE GÖZ YAŞARTICI GAZLA MÜDAHALE ETTİLER

Mescid-i Aksa'ya çıkan yollarda ve Kudüs'ün farklı noktalarında gerçekleşen müdahalelerin ardından sokaklar bir anda savaş alanına döndü.

İsrail polisinin plastik mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahalesi sonucu onlarca kişi yaralandı. Filistinli gençler de polise çöp arabalarını yakarak ve taş atarak karşılık vermeye çalışıyor.

AMBULANS VE ÇATIŞMA SESLERİ YÜKSELİYOR

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te polisin cemaate müdahale ettiği yerlerin başında Selahaddin Caddesi, Vadi el-Coz, Ras el-Amud ile Mescid-i Aksa'nın Aslanlı (Esbat) ve Meclis kapıları geliyor.

Şehrin sokaklarında yoğun ambulans ve çatışma sesleri yükselmeye devam ediyor.

Filistinli gençler de İsrail polisinin müdahalesine taşlarla karşılık vermeye çalışıyor. Filistin Kızılayı onlarca yaralı olduğunu ve yaralılara müdahalenin sürdüğünü açıkladı.

İsrail polis sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Selahaddin Caddesi ve Ras el-Amud'da "taş atan Filistinlilere" müdahale edildiği belirtildi.

Kudüs'ün üzerinde polis helikopterleri sürekli uçmaya devam ediyor.

KRİZİ ÇÖZMEK İÇİN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA DEVREYE GİRMİŞTİ

Mescid-i Aksa'nın girişine yerleştirilen metal dedektörlerin yarattığı krizi çözmek için birçok lider devreye girmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Perşembe günü önce Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la görüşmüş, ardından İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Birleşmiş Milletler'in İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmelerinde görev yapan özel koordinatörü Nickolay Mladenov, taraflara itidal tavsiyesinde bulunmuş, Beyaz Saray ise çözüm çağrısı yapmıştı.

Ancak gece geç saatlerde güvenlik kabinesini toplayan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, metal dedektörlerin kalması kararını verdi. Yetkililer, dedektörlerin bölgeye silah sokulamaması için gerekli olduğunu söyledi.

Netanyahu'nun aşırı sağcı kabinesinden yapılan açıklamada, "Polis, güvenliği ve kamu düzenini korurken kutsal mekanlara serbest girişi sağlamak için istediği kararı almakla yetkilendirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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