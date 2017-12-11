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İsrail Polisi, Batı Şeria'da Filistinlilere Vahşice Saldırdı: 61 Yaralı

İSRAİL POLİSİ, BATI ŞERİA'DA FİLİSTİNLİLERE VAHŞİCE SALDIRDI: 61 YARALI

Batı Şeria'da, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını protesto edenlere çok sert müdahalede bulunan İsrail güçleri, 61 Filistinliyi yaraladı.

Tarih : 11 Aralık 2017, 02:20
Puan Ver : İsrail Polisi, Batı Şeria'da Filistinlilere Vahşice Saldırdı: 61 Yaralı(10/10)6

Batı Şeria'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını protesto gösterileri 4. gününde devam etti.

61 FİLİSTİNLİ YARALANDI

Batı Şeria kentinin, Nablus, Beytüllahim, El-Bireh ve El-Halil bölgelerinde devam eden protestolarda İsrail güçlerinin sert müdahalesi sonucu 61 Filistinli yaralandı.

GÖZ YAŞARTICI GAZ VE PLASTİK MERMİ İLE SALDIRDILAR

İsrail güçleri, Tulkarim şehrinde Filistin Teknik Üniversitesinde gösterilere katılan öğrencilere ise göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi ile müdahale etti. Filistin Kızılay Derneği, 58 yaralının tedavi edildiğini, diğerlerinin ise tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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