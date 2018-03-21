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İsrail Ordusu, 2007'de Suriye'de Hava Saldırısı Düzenlediğini Doğruladı
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İsrail Ordusu, 2007'de Suriye'de Hava Saldırısı Düzenlediğini Doğruladı

İSRAİL ORDUSU, 2007'DE SURİYE'DE HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİĞİNİ DOĞRULADI

İsrail ordusu, 2007'de Suriye'de nükleer reaktör olduğu sanılan bir mevzinin ortadan kaldırıldığı hava saldırısı düzenlediğini doğruladı.

Tarih : 21 Mart 2018, 17:20
Puan Ver : İsrail Ordusu, 2007'de Suriye'de Hava Saldırısı Düzenlediğini Doğruladı(7/10)3

İsrail ordusu, 6 Eylül 2007'de düzenlenen hava saldırısına ilişkin kamuoyuna açıklama yaptı. Açıklamada, Şam'ın 450 kilometre kuzeydoğusundaki Deyrizor bölgesinde bulunan bir tesise 8 F-15 uçağıyla çok gizli hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

"REAKTÖR İNŞA ETMESİNE KUZEY KORE YARDIM ETTİ" İDDİASI

Hava saldırısıyla imha edilen tesisin yıllar içinde geliştirildiği ve 2007 sonunda işletilmesinin planlandığı savunulan açıklamada, İsrail ordusunun, 2004 sonunda Deyrizor'daki bu tesisin geliştirilmesine yardım eden yabancı uzmanlardan bilgi edinmeye başladığı kaydedildi.

Açıklamada, Suriye'nin plütonyum üretmek için reaktör inşa etmesine yardım edenin Kuzey Kore olduğu ileri sürüldü.

"SURİYE'DEKİ KARGAŞA HAVA SALDIRISINI HAKLI ÇIKARDI"

İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Gadi Eisenkot, 2007'deki saldırının "İsrail'in varoluşuna yönelik tehdit oluşturan bir yapıya müsamaha gösterilmeyeceği" mesajını taşıdığını söyledi.

Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Amikam Norkin de Suriye'de mevcut kargaşanın hava saldırısını haklı çıkardığını savunarak bu bölgenin daha sonra DEAŞ'ın eline geçtiğini dile getirdi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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