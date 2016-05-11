İSRAİL NORMALLEŞME İÇİN YENİ HÜKÜMETİ BEKLEYECEK
Türkiye ve İsrail arasındaki normalleşme süreci için yeni hükümetin kurulması beklenecek. Açıklama İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Shai Cohen'den geldi.
İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Shai Cohen Türkiye-İsrail arasında ilişkilerin normalleştirilmesi için bir sonraki görüşme için 22 Mayıs'ta yeni hükümetin kurulmasının beklenmesinin gerekeceğini söyledi.
Cohen, "Nihai anlaşmaya varılması için bir veya iki tur görüşme daha yapılması gerekecek" dedi.
Nisan ayı başında yapılan açıklamada ise, mutabakat metninin nihai hale getirilmesi yönünde ilerleme sağlandığı ve anlaşmanın bir sonraki toplantıda sonuçlandırılması hususunda uzlaştığı açıklanmıştı.
Türkiye 10 Türk'ün yaşamını yitirdiği Mavi Marmara krizinin ardından ilişkilerin normalleşmesi için İsrail'in özür dilemesi, tazminat ödemesi ve Gazze ablukasının kaldırılması talebinde bulunmuştu.
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