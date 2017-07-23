İSRAİL, MESCİD-İ AKSA'DA DEDEKTÖRLERDEN SONRA BU KEZ DE GÜVENLİK KAMERALARI KURUYOR
İsrail, Kudüs'e yerleştirdiği metal dedektörlerin ardından, güvenlik önlemlerinin yeterince alınmadığını ileri sürerek, bölgeye CCTV kameraları yerleştirdi.
İsrail, Kudüs'teki Mescid-i Aksa kapılarına yerleştirdiği metal dedektörlerin ardından, güvenlik önlemlerinin yeterince alınmadığını ileri sürerek, bölgeye güvenlik kameraları yerleştirdi.
ASLANLI KAPIDAN BAŞLAMIŞTI
İsrail polisinin, bugün Mescid-i Aksa'nın Aslanlı Kapısı (El-Esbat) karşısında güvenlik kameraları yerleştirmeye başladığı bildirilmişti.
Kameraların, diper kapılara da yerleştirildiği öğrenildi.
DEDEKTÖRLERİN KALDIRILACAĞI YALANLANMIŞTI
İsrail'de yayın yapan Kanal 2 televizyonu, dün akşam güvenlik kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, dedektörlerin kaldırılacağını iddia etmiş, sabit dedektörler yerine el dedektörlerinin kullanılacağı öne sürmüştü.
Kudüs Emniyet Müdürü Yoram Ha-Levy ve Kudüs Belediye Başkanı Nir Berekat'ın bu adıma destek verdiği aktarılmıştı.
Ancak yetkililer , Mescid-i Aksa girişlerine yerleştirilen metal dedektörlerin kaldırılacağına yönelik haberleri yalanladı. Metal dedektörlerin kaldırılmayacağı, ancak azaltılabileceği açıklandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Pkk'lı Teröristler, Evinden Aldıkları Köylüyü Şehit Etti
- 11 Yaşındaki Çocuk, Tüfekle Şakalaşırken Down Sendromlu Kuzenini Öldürdü
- Babasına Kızan Genç, Aracını Neden Sattığını 5 Maddeyle Açıkladı
- Türk Kadınının Temizlik Hastalığı Dünya Literatüründe
- Esnaf Bıkıp Dükkan Sizin Adıyla İş Yerini Devretti, Onlar Bıkmadı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- İngiltere'de Cinsiyet Değiştirmek Kolaylaşıyor, Doktor Onayına Gerek Kalmayacak
- Türkiye Karşıtlığıyla Tanınan Siteden Ezber Bozan 15 Temmuz Yazısı
- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Mescid-İ Aksa İçin Acil Toplantıya Çağırıldı
- Fransa'da Cami Kapısına Domuz Kafası Asıldı
- Abd Savunma Bakanlığı Pentagon İtiraf Etti: Abd'nin İmparatorluğu Çöküyor
Bu Haberle İlgili Yorumlar