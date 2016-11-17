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israil meclisi ezan ile yankılandı

İSRAİL MECLİSİ EZAN İLE YANKILANDI

İsrail'in "gürültü kirliliğine neden olduğu" iddiasıyla hoparlörle Ezan okunmasını yasaklama planını protesto eden Arap milletvekili Talib Ebu Arar da İsrail Parlamentosu'nda (Knesset) kürsüden Ezan okudu.

Tarih : 17 Kasım 2016, 10:10
Puan Ver : İsrail Meclisi Ezan İle Yankılandı(9/10)7


İsrail'in "gürültü kirliliğine neden olduğu" iddiasıyla hoparlörle Ezan okunmasını yasaklama planını protesto eden Arap milletvekili Talib Ebu Arar da İsrail Parlamentosu'nda (Knesset) kürsüden Ezan okudu.



Knesset'teki Ortak Arap Listesi üyesi Milletvekili Ebu Arar, daha önce Ezanın yasaklanması planını protesto eden ve kürsüden Ezan okuyan Arap milletvekili Ahmed et-Tiybi gibi konuşması sırasında kürsüden akşam Ezanını okuyarak tepkisini gösterdi.



Filistin medyasında konuyla ilgili paylaşılan videoda, Ebu Arar Ezan okurken fanatik Yahudi milletvekillerinin tepki gösterdiği görülüyor. Ebu Arar, tepkilere aldırış etmeden akşam Ezanını okuduktan sonra kürsüden ayrılıyor.



 



kaynak:yenişafak








Etiketler: İsrail  Meclisi  Ezan  İle  Yankılandı    haber

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