İsrail'in "gürültü kirliliğine neden olduğu" iddiasıyla hoparlörle Ezan okunmasını yasaklama planını protesto eden Arap milletvekili Talib Ebu Arar da İsrail Parlamentosu'nda (Knesset) kürsüden Ezan okudu.



İsrail'in "gürültü kirliliğine neden olduğu" iddiasıyla hoparlörle Ezan okunmasını yasaklama planını protesto eden Arap milletvekili Talib Ebu Arar da İsrail Parlamentosu'nda (Knesset) kürsüden Ezan okudu.







Knesset'teki Ortak Arap Listesi üyesi Milletvekili Ebu Arar, daha önce Ezanın yasaklanması planını protesto eden ve kürsüden Ezan okuyan Arap milletvekili Ahmed et-Tiybi gibi konuşması sırasında kürsüden akşam Ezanını okuyarak tepkisini gösterdi.







Filistin medyasında konuyla ilgili paylaşılan videoda, Ebu Arar Ezan okurken fanatik Yahudi milletvekillerinin tepki gösterdiği görülüyor. Ebu Arar, tepkilere aldırış etmeden akşam Ezanını okuduktan sonra kürsüden ayrılıyor.







kaynak:yenişafak