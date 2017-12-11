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İsrail, Kudüs Direnişinin Sembol İsmi Cuneydi'nin Gözaltı Süresini Uzattı

İSRAİL, KUDÜS DİRENİŞİNİN SEMBOL İSMİ CUNEYDİ'NİN GÖZALTI SÜRESİNİ UZATTI

Onlarca İsrail askeri tarafından gözleri bağlı şekilde götürülürken çekilen fotoğrafıyla, Kudüs direnişinin sembolü olan 16 yaşındaki Cuneydi'nin gözaltı süresi, askeri mahkeme tarafından uzatıldı.

Tarih : 11 Aralık 2017, 23:20
Puan Ver : İsrail, Kudüs Direnişinin Sembol İsmi Cuneydi'nin Gözaltı Süresini Uzattı(10/10)6

Trump'ın Kudüs kararı sonrası Filistin'de başlayan olaylarda çok sayıda İsrail askeri tarafından gözleri bağlı şekilde götürülürken çekilen fotoğrafıyla adeta Kudüs direnişinin sembolü olan 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi'nin gözaltı süresi çıkarıldığı askeri mahkeme tarafından 3 gün uzatıldı.

SAVCI "SUÇ DOSYASI" HAZIRLIYOR

Ramallah yakınlarındaki Ofer Askeri Cezaevinde görülen mahkeme sonrası amca Reşat el-Cuneydi, savcılığın suç dosyasını hazırlamak için ek süre istediğini ve yeğeninin gözaltı süresinin üç gün daha uzatıldığını belirtti.

MAHKEMEYE AVUKATLARI DA KATILDI

Cuneydi'nin mahkemesi 14 Aralık Perşembe günü yeniden görülecek. Bugünkü mahkemeye Cuneydi ile birlikte amcası ve avukatları da katıldı.

Filistinli Cuneydi, geçen perşembe günü işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El-Halil şehrinde "gözleri bağlanarak" çok sayıda asker tarafından gözaltına alınmış, bu görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

İSRAİL, ÇOCUKLARI ASKERİ MAHKEMEDE YARGILIYOR

Dünya Çocukları Koruma Hareketi Filistin Şubesi Müdürü Halid Kazmar da AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in sistematik bir şekilde Kudüs ve Batı Şeria'daki Filistinli çocukları gözaltına alma politikasını artırdığını söyledi.

YÜZLERCE ÇOCUK GÖZALTINDA

Yılbaşından bu yana yaklaşık 700 Filistinli çocuğun İsrail askeri mahkemelerine çıkarıldığını vurgulayan Kazmar, "2017 yılı yüzlerce Filistinli çocuğun İsrail güçleri tarafından gözaltına alınmasına sahne oldu." dedi.

ÇOCUKLARI ASKERİ MAHKEMEDE YARGILAYAN TEK DEVLET

Kazmar, İsrail'in dünyada çocukları "askeri mahkemelerde yargılayan tek devlet olduğuna" dikkati çekerek, "Filistinli çocukların gözaltı ve işkenceye maruz kalması uluslararası hukuka göre insanlık suçu sayılıyor." şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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