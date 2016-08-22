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israil konsolosluğu'na girmek isteyen 5 kişi gözatına alındı

İSRAİL KONSOLOSLUĞU'NA GİRMEK İSTEYEN 5 KİŞİ GÖZATINA ALINDI

LEVENT'te bulunan İsrail Başkonsolosluğu bahçesine giren 5 kişi, binaya girmek isterken güvenlik görevlilerince engellendi ve polis tarafından durdurularak gözaltına alındı.

Tarih : 22 Ağustos 2016, 10:51
Puan Ver : İsrail Konsolosluğu'na Girmek İsteyen 5 Kişi Gözatına Alındı(0/10)


LEVENT'te  bulunan İsrail Başkonsolosluğu bahçesine giren 5 kişi, binaya girmek isterken güvenlik görevlilerince engellendi ve polis tarafından durdurularak gözaltına alındı.








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