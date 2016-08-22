İSRAİL KONSOLOSLUĞU'NA GİRMEK İSTEYEN 5 KİŞİ GÖZATINA ALINDI
LEVENT'te bulunan İsrail Başkonsolosluğu bahçesine giren 5 kişi, binaya girmek isterken güvenlik görevlilerince engellendi ve polis tarafından durdurularak gözaltına alındı.
LEVENT'te bulunan İsrail Başkonsolosluğu bahçesine giren 5 kişi, binaya girmek isterken güvenlik görevlilerince engellendi ve polis tarafından durdurularak gözaltına alındı.
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