İsrail askerleri "Toprak Günü" nedeniyle gösteri yapan Filistinlilere müdahale etti. İnsanlık dışı müdahalede 7 Filistinli öldü, 500'den fazla Filistinli yaralandı. Yaşanan katliam gibi müdahaleye Dışişleri Bakanlığından "Filistinlilere yönelik orantısız güç kullanımını şiddetle kınıyoruz." söleriyle tepki geldi.

"BÜYÜK ENDİŞE DUYUYORUZ"

İşte konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama:

İsrail'in Gazze'de bugün gerçekleştirilen barışçı protesto gösterilerine katılan Filistinlilere yönelik orantısız güç kullanımını şiddetle kınıyoruz. İsrail güvenlik güçlerinin müdahaleleri sonucunda yaşanmakta olan can kaybı ve yaralanmalardan büyük endişe duyuyoruz.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

İsrail'in bölgede gerilimi daha da artıracak güç kullanımına ivedilikle son vermesi lazımdır. Uluslararası toplumu İsrail'i bu saldırgan tutumdan vazgeçirmesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye davet ediyoruz.

Kaynak: haberinburada