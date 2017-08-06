İSRAİL, KATAR MERKEZLİ EL CEZİRE KANALINI KAPATACAK
İsrail İletişim Bakanı Ayoub Kara İsrail'in Katar merkezli TV kanalı El Cezire'nin faaliyetlerini durdurmak için harekete geçtiklerini ve kanalı kapatmak istediklerini açıkladı.
İsrail, ülkedeki El-Cezire kanalını kapatmaya hazırlanıyor.
İSRAİL İLETİŞİM BAKANI AÇIKLADI
İsrail İletişim Bakanı Ayoub Kara, Al-Jazeera kanalının Arapça ve İngilizce ağlarının yeterlilik belgelerini iptal etme talebinde bulunulduğunu belirterek, kanalın kapatılmasının planlandığını bildirdi.
KANALIN KUDÜS BÜROSU KAPANACAK
İsrail İletişim Bakanı Ayoub Kara İsrail'in, Katar merkezli TV kanalı El Cezire'den basın bilgilerini geri çekmeyi, kanalın Kudüs bürosunu kapatmayı ve yayınlarını yerel kablo ve uydu sağlayıcılarından sağlamayı planladıklarını açıkladı.
KANAL, TERÖRÜ DESTEKLEMEKLE SUÇLANIYOR
Al Jazeera'yi "terörizmi desteklemek"le suçlayan Kara, kanalın kapatılması için ise bazı yasalar getirilmesi gerektiğini söyledi.
NETANYAHU EL CEZİRE'Yİ KAPATMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Katar merkezli El Cezire televizyon kanalını kapatmak istediğini söylemiş ve kanalı şiddeti kışkırtmakla suçladı.
Konuyla ilgili olarak Facebook hesabından bir paylaşımda bulunan Netanyahu, "El Cezire, Harem-i Şerif çevresinde şiddeti kışkırtmaya devam ediyor. Birkaç kez Kudüs'teki ofislerinin kapatılması için mahkemeye başvurdum. Eğer bu yasal sorunlar yüzünden gerçekleşmiyorsa, El Cezire'nin İsrail'den silinmesini sağlayacak yasalar üzerinde çalışacağım" ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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