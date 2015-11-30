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israil ile ab arasında büyük kriz

İSRAİL İLE AB ARASINDA BÜYÜK KRİZ

Avrupa Birliği'nin illegal Yahudi yerleşim birimlerinde üretilen mallarla ilgili kararına tepki olarak İsrail, birliğin Filistin-İsrail barış sürecindeki rolünü askıya aldı.

Tarih : 30 Kasım 2015, 09:27
Puan Ver : İsrail İle Ab Arasında Büyük Kriz(7/10)7


İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Emanule Nahson, yaptığı yazılı açıklamada, "(Başbakan Benyamin Netanyahu'nun talimatı doğrultusunda) AB ile barış süreci ile alakalı tüm iletişim kanalları kapatıldı. Bu karar, AB'nin İsrail mallarının etiketlenmesi ile ilgili attığı adımın doğrudan sonucudur" ifadesini kullandı.



İsrail devlet radyosu, ismini açıklamadığı üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Başbakan Netanyahu'nun Dışişleri Bakanlığı'ndan, Filistin ile barış sürecinde AB'nin rolü konusunda yeni bir değerlendirme yapmasını istediği, değerlendirme sonuçlanana kadar tüm diplomatik temasların askıya alınması talimatını verdiğini aktardı.



AB, 11 Kasım'da, İsrail'in, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'daki gayrimeşru yerleşim birimlerinde üretilen ürünlerde "İsrail malı" etiketi kullanılmasını engelleyen bir karar almıştı.








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