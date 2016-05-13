

Reuters'ın haberine göre Hizbullah, Bedrettin'in Salı gecesi Lübnan-Suriye sınırına öldürüldüğünü söyledi. Açıklamada Bedrettin için "1982'den bu yana İslami Direniş operasyonlarının çoğunda görev aldı" dendi.







Bedrettin, 2008 yılında Şam'da bombalı araçla düzenlenen saldırıda ölen Hizbullah komutanı İmad Muğniye'nin kayınbiraderi ve halefiydi.







Bedrettin, eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri'nin 2005'te öldürüldüğü suikastı araştıran BM Özel Mahkemesi tarafından suçlanan ve hakkında uluslararası yaptırım kararı alınan Hizbullah üyeleri arasında yer alıyordu.







Mustafa Bedrettin, Hizbullah lideri HASAN Nasrallah'tan sonra hareketin ikinci lideri olarak biliniyor.