O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

İSRAİL, HACKERLARLA MÜCADELE ETME KARARI ALDI


İSRAİL, HACKERLARLA MÜCADELE ETME KARARI ALDI
Tarih : 31 Ocak 2016, 10:41
Puan Ver : İsrail, Hackerlarla Mücadele Etme Kararı Aldı(8/10)5


Konuyla ilgili olarak İsrail Enerji ve Ulaştırma Bakanı Yuval Steinitz açıklamalarda bulundu. Steinitz: “Geçen Hafta, 25 Ocak'ta bir Siber Saldırıya uğradık.



Zararlı Yazılım ve Sitelerin güvenliğini ele geçirmeye çalışan Hackerlar, Ülke Güvenliği için de önemli Tehdit oluşturuyor” dedi.



Peki Saldırı Nerelerde Etki Oldu?



Saldırının nerelerde etkili olduğu hakkında Yuval Steinitz, The Times of İsrael'e açıklamalarda bulundu. Steinitz: “Hackerlar, Elektrik Dağıtım Şebekelerine ulaşmayı başarmış.



Bunun için Hackerlerın; Zararlı Yazılım, Trojan ve Virüsleri denediğini düşünüyoruz. Parasal bir saldırıdan ziyade günlük yaşamı sekteye vuracak bir Saldırı olduğunu görüyoruz.



Ülkemizde kısa süreli bir Elektrik Kesintisi yaşandı, uzun süreli bir sıkıntı yaşamadık. ICS/SCADA Ekipmanlarımız ile Hackerlarla mücadele ediyoruz” şeklinde konuştu. Buna benzer bir saldırı, Ukrayna'da; Boryspil Kiev Hava Limanını'nda yaşanmıştı.



 








Etiketler: İsrail  Hackerlarla  Mücadele  Etme  Kararı  Aldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER