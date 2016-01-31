

Konuyla ilgili olarak İsrail Enerji ve Ulaştırma Bakanı Yuval Steinitz açıklamalarda bulundu. Steinitz: “Geçen Hafta, 25 Ocak'ta bir Siber Saldırıya uğradık.



Zararlı Yazılım ve Sitelerin güvenliğini ele geçirmeye çalışan Hackerlar, Ülke Güvenliği için de önemli Tehdit oluşturuyor” dedi.



Peki Saldırı Nerelerde Etki Oldu?



Saldırının nerelerde etkili olduğu hakkında Yuval Steinitz, The Times of İsrael'e açıklamalarda bulundu. Steinitz: “Hackerlar, Elektrik Dağıtım Şebekelerine ulaşmayı başarmış.



Bunun için Hackerlerın; Zararlı Yazılım, Trojan ve Virüsleri denediğini düşünüyoruz. Parasal bir saldırıdan ziyade günlük yaşamı sekteye vuracak bir Saldırı olduğunu görüyoruz.



Ülkemizde kısa süreli bir Elektrik Kesintisi yaşandı, uzun süreli bir sıkıntı yaşamadık. ICS/SCADA Ekipmanlarımız ile Hackerlarla mücadele ediyoruz” şeklinde konuştu. Buna benzer bir saldırı, Ukrayna'da; Boryspil Kiev Hava Limanını'nda yaşanmıştı.



