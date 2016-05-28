İSRAİL GAZDA TÜRKİYE'Yİ TERCİH ETTİ
İsrail'in Türkiye üzerinden taşımak istediği gaz projesinde fizibilite tamamlandı. İki ülke arasındaki ilişkilerin daha da normalleşmesi beklenecek.
İsrail'in Türkiye üzerinden taşımak istediği gaz projesinde fizibilite tamamlandı. İki ülke arasındaki ilişkilerin daha da normalleşmesi beklenecek.
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