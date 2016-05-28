O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

israil gazda türkiye'yi tercih etti

İSRAİL GAZDA TÜRKİYE'Yİ TERCİH ETTİ

İsrail'in Türkiye üzerinden taşımak istediği gaz projesinde fizibilite tamamlandı. İki ülke arasındaki ilişkilerin daha da normalleşmesi beklenecek.

Tarih : 28 Mayıs 2016, 12:11
Puan Ver : İsrail Gazda Türkiye'yi Tercih Etti(7/10)6


İsrail'in Türkiye üzerinden taşımak istediği gaz projesinde fizibilite tamamlandı. İki ülke arasındaki ilişkilerin daha da normalleşmesi beklenecek.








Etiketler: İsrail  Gazda  Türkiye  Yi  Tercih  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER