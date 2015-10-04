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israil filistinlilerin kudüs'e girişine yasak getirdi

İSRAİL FİLİSTİNLİLERİN KUDÜS'E GİRİŞİNE YASAK GETİRDİ

Filistinlilerin, Eski Şehir olarak bilinen Kudüs'ün sur içi bölgesi ve Mescid-i Aksa'ya girişlerine sınırlama getirildi.

Tarih : 04 Ekim 2015, 11:02
Puan Ver : İsrail Filistinlilerin Kudüs'e Girişine Yasak Getirdi(0/10)


İsrail polisi, Eski Şehir olarak bilinen Kudüs'ün sur içi bölgesine girişlere sınırlama getirildiğini bildirdi.



İsrail polisinden yapılan açıklamada, 2 gün geçerli olacağı belirtilen yasak kapsamında, "İsrail vatandaşı olan, Eski Şehir'de yaşayan, okuyan ve çalışanlarla turistler" dışında kalanların Eski Şehre girmesine izin verilmeyeceği kaydedildi.



Kararın "2 İsraillinin öldüğü, 2 İsraillinin de yaralandığı saldırıların" ardından alındığı vurgulanan açıklamada, Mescid-i Aksa'ya ise 50 yaş altı Müslüman erkeklerin alınmayacağı ifade edildi.



Açıklamada, Aksa'ya tüm girişlerin sadece Aslanlı Kapı'dan yapılacağı belirtildi.








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