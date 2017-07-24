İSRAİL, DEDEKTÖRLERİ REDDEDİP NAMAZI SOKAKTA KILAN CEMAATE SALDIRDI
Mescid-i Aksa'nın kapısına yerleştirilen elektronik dedektörlerden aranarak Harem-i Şerif'e girmeyi reddeden ve Aslanlı Kapısı (El-Esbat) önünde toplanan Filistinliler, akşam ve yatsı namazını sokakta kıldı. İsrail polisi cemaate plastik mermi ile saldırd
Mescid-i Aksa'da yaşanan metal dedektörler namaz kılmak için camiye gelen cemaatin tepkisini çekmeye devam ediyor.
DEDEKTÖRLERDEN GEÇMEYİ REDDETTİLER, NAMAZ SOKAKTA KILINDI
Aksa'nın kapısına yerleştirilen elektronik dedektörlerden aranarak Harem-i Şerif'e girmeyi reddeden ve Aslanlı Kapısı (El-Esbat) önünde toplanan Filistinliler, akşam ve yatsı namazını sokakta kıldı.
NAMAZDAN SONRA İSRAİL'İ PROTESTO ETTİLER
Akşam namazına Kudüs Müftüsü Şeyh Muhammed Ahmed Hüseyin de katıldı. Cemaat, namazın ardından İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini protesto ederek sloganlar attı. İsrail güvenlik güçleri, cemaate plastik mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
Kaynak: haberinburada
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