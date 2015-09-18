O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

İsrail bu kez de hacca gitmeyi engelliyor

İSRAİL BU KEZ DE HACCA GİTMEYİ ENGELLİYOR

Mescid-i Aksa'yı Müslümanlara yasaklayan İsrail, şimdi de bazı Filistinli yetkililer ile akrabalarının hacca gitmelerini engelliyor.

Tarih : 18 Eylül 2015, 14:16
Puan Ver : İsrail Bu Kez De Hacca Gitmeyi Engelliyor(9/10)9


işgalci-terörist devlet İsrail'in Filistinli Müslümanlar üzerinde estirdiği terör sürüyor. Son günlerde Yahudilerin bayramını bahane ederek Mescid-i Aksa'ya Müslümanları sokmayan ve caminin içinde terör estiren İsrail şimdi de, Filistinlilerin hacca gitmesini engelliyor.








Etiketler: İsrail  Bu  Kez  De  Hacca  Gitmeyi  Engelliyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER