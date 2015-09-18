İSRAİL BU KEZ DE HACCA GİTMEYİ ENGELLİYOR
Mescid-i Aksa'yı Müslümanlara yasaklayan İsrail, şimdi de bazı Filistinli yetkililer ile akrabalarının hacca gitmelerini engelliyor.
işgalci-terörist devlet İsrail'in Filistinli Müslümanlar üzerinde estirdiği terör sürüyor. Son günlerde Yahudilerin bayramını bahane ederek Mescid-i Aksa'ya Müslümanları sokmayan ve caminin içinde terör estiren İsrail şimdi de, Filistinlilerin hacca gitmesini engelliyor.
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