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İsrail, Batı Şeria'yı Ele Geçirmek İçin ABD ile Görüşüyor

İSRAİL, BATI ŞERİA'YI ELE GEÇİRMEK İÇİN ABD İLE GÖRÜŞÜYOR

İsrail Başbakanı Netanyahu, Batı Şeria'da tam kontrolü sağlamak için ABD ile görüştüklerini açıkladı.

Tarih : 13 Şubat 2018, 01:30
Puan Ver : İsrail, Batı Şeria'yı Ele Geçirmek İçin Abd İle Görüşüyor(7/10)3

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak ederek "tam egemenlik" sağlama konusu için ABD yönetimi ile görüştüğü bildirildi.

İsrail Başbakanlık Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun bugün başkanı olduğu Likud Partisi'ndeki milletvekilleri ile toplantı yaptığı belirtildi.

"AMERİKALILAR İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Netanyahu'nun Batı Şeria'nın tam egemenliği ve buradaki yasa dışı Yahudi yerleşimlerin İsrail'e ilhak edilmesi konusunu ABD yönetimi ile görüştüğünü ifade ettiği toplantının detaylarına ilişkin şunlar kaydedildi:

"(Batı Şeria'da) egemenliğin uygulanması konusunda, bu konuyu Amerikalılar ile bir süredir görüştüğümü söylüyorum. Bu konuda şu prensipleri takip ediyoruz. Birinci olarak Amerikalılar ile koordinasyon, çünkü onlar ile bağımız İsrail devleti ve yerleşimler için stratejik bir kazanım. İkinci olarak, bu özel değil bir hükümet girişimi olmalı, çünkü tarihi bir hamle."

BEYAZ SARAY'DAN YALANLAMA GELDİ

Buna karşın Beyaz Saray Sözcüsü Josh Raffel'in, Washington'ın İsrail ile Batı Şeria'daki yerleşimleri ilhak etmesi konusunu görüştüğü haberlerini yalanladığı İsrail basınında yer aldı. Raffel, İsrail ve Amerika'nın "böyle bir teklifi hiç tartışmadığını" belirterek, ABD başkanının tüm dikkatini "İsrail-Filistin arasında yeni bir barış girişimine" verdiğini belirtti.

YASA TEKLİFİ SUNULDU

Geçen yılın sonunda, Likud Parti Merkez Komitesi, İsrail parlamentosuna Batı Şeria'nın İsrail'e ilhak edilmesi yönünde bir yasa teklifi sunmuştu. Öte yandan, söz konusu yasa teklifinin hükümetin ajandasından dün çıkarıldığı bildirilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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