

Haaretz Gazetesi, "İsrail şampiyonu evinde teslim oldu" başlığını kullanırken, şu ifadeleri kullandı:



"Beşiktaş gibi bir takım karşısında saygı duyulması gereken bir performansa rağmen hayal kırıklığı oldu. Hapoel Beer Sheva, Türkiye'ye fazla şansı olmadan gidecek ve muhtemelen taraftarlar 'İmkansız nedir' pankartı açacak."



"Onlar için fazlaydı" başlığını atan Maariv Gazetesi de, "William, Cenk Tosun ve Atiba Hutchinson'ın golleri, Beşiktaş'a hak ettikleri galibiyeti getirdi" şeklinde yazdı.











kaynak:sabah