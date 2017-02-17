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israil basınından beer sheva-beşiktaş maçı yorumları

İSRAİL BASININDAN BEER SHEVA-BEŞİKTAŞ MAÇI YORUMLARI

İsrail basını, Hapoel Beer-Sheva'nın, Beşiktaş'a 3-1 yenildiği UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçından hayal kırıklığıyla ayrıldığını yazdı.

Tarih : 17 Şubat 2017, 10:45
Puan Ver : İsrail Basınından Beer Sheva-Beşiktaş Maçı Yorumları(8/10)7


Haaretz Gazetesi, "İsrail şampiyonu evinde teslim oldu" başlığını kullanırken, şu ifadeleri kullandı:



"Beşiktaş gibi bir takım karşısında saygı duyulması gereken bir performansa rağmen hayal kırıklığı oldu. Hapoel Beer Sheva, Türkiye'ye fazla şansı olmadan gidecek ve muhtemelen taraftarlar 'İmkansız nedir' pankartı açacak."



"Onlar için fazlaydı" başlığını atan Maariv Gazetesi de, "William, Cenk Tosun ve Atiba Hutchinson'ın golleri, Beşiktaş'a hak ettikleri galibiyeti getirdi" şeklinde yazdı.



 



 



kaynak:sabah








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