İsrail Başbakan Netanyahu hakkında "yolsuzluk ve rüşvetten" soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı. Mahkemenin soruşturmayla ilgili 17 Eylül'e kadar yayın yasağı koyduğunu iddia etti.

İsrail basını, polisin mahkemeye sunduğu raporda Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "yolsuzluk ve rüşvetten şüpheli olduğunu", mahkemenin soruşturmayla ilgili 17 Eylül'e kadar yayın yasağı koyduğunu iddia etti.

KARISININ DA BAŞI DERTTE

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu'nun başı, adının karıştığı yolsuzluk soruşturmaları ile aylardır dertte. Eş Netanyahu'nun hakkında devam eden soruşturmalar ise "iş adamlarından uygunsuz para aldığı, bir medya patronuyla kendi lehine yayın yapması için pazarlık yaptığı ve Almanya'dan alınan denizaltılarda adının yolsuzluğa karışması" şeklinde sıralanıyor.

Bunların yanı sıra polis, Netanyahu'nun eşinin devlet bütçesinden yaptığı harcamalarla ilgili de ayrı bir soruşturma yürütüyor.

Eş Netanyahu, hakkındaki soruşturmayla ilgili de yayın yasağı bulunuyor.

BAŞBAKAN NETANYAHU DA İFADE VERMİŞTİ

Başbakan Netanyahu da hakkında açılan yolsuzluk soruşturması kapsamında birçok kez polise ifade vermişti.

Yolsuzluk iddialarını reddeden Netanyahu, ülkedeki basın ve medya kuruluşlarını, liderliğini yaptığı Likud Partisi hükümetini "düşürmeye çalışmakla" suçluyor.

KESİNLEŞİRSE İSTİFA EDECEK

Netanyahu'nun, yolsuzluk yaptığının kesinleşmesi durumunda görevinden istifa etmek zorunda kalabileceği belirtiliyor. Netanyahu hakkında aylardır farklı konularda yolsuzluk soruşturması yürüten İsrail polisi ise mahkemeye henüz bir iddianame sunmadı.

Kaynak: haberinburada