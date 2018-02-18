İSRAİL BAŞBAKANI, DÜŞÜRDÜKLERİ İHA İLE İRAN'A MEYDAN OKUDU
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Münih'te İran'a ilişkin sert açıklamalar yaparak, "İran'ın boynumuza terör ipini geçirmesine izin vermeyeceğiz" dedi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilen Güvenlik Konseyi'nde konuştu. İran'a ilişkin açıklamalarda bulunan Netanyahu, "Dünya üzerindeki en büyük tehdit" ifadesini kullandı.
ELİNDE İHA İLE KÜRSÜYE ÇIKTI
İsrail'in hava sahasına düşürüldüğünü dile getirdiği İran'a ait İHA parçasını gösteren Netanyahu, "İsrail, İran'ın boynumuza terör ipini geçirmesine izin vermeyecek" dedi. İsrailli Başbakan, gerekmesi halinde sadece İranlı yetkililere karşı değil İran'a karşı hareket edeceklerini dile getirdi.
Kaynak: haberinburada
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