

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Kalendiya Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın sırasında iki gencin hayatını kaybettiği bildirildi.







Ramallah'taki Filistin Tıp Merkezinin sorumlusu Ahmed el-Bitavi de Leys Munasire (22) ve Ahmed ebul'Ayş (27) isimli iki gencin, İsrail askerlerince açılan ateş sonucu öldürüldüğünü belirtti.







İsrail askerlerince Kalendiya Mülteci Kampı'na düzenlenen baskınlarda, burada kalan gençlerden bir çoğu "haklarında yakalama kararı olduğu" gerekçesiyle gözaltına alınıyor.