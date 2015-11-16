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israil askerlerinden mülteci kampına baskın

İSRAİL ASKERLERİNDEN MÜLTECİ KAMPINA BASKIN

İsrail askerlerince Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya Mülteci Kampı'na düzenlenen baskında, 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Tarih : 16 Kasım 2015, 09:33
Puan Ver : İsrail Askerlerinden Mülteci Kampına Baskın(8/10)10


Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Kalendiya Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın sırasında iki gencin hayatını kaybettiği bildirildi.



Ramallah'taki Filistin Tıp Merkezinin sorumlusu Ahmed el-Bitavi de Leys Munasire (22) ve Ahmed ebul'Ayş (27) isimli iki gencin, İsrail askerlerince açılan ateş sonucu öldürüldüğünü belirtti.



İsrail askerlerince Kalendiya Mülteci Kampı'na düzenlenen baskınlarda, burada kalan gençlerden bir çoğu "haklarında yakalama kararı olduğu" gerekçesiyle gözaltına alınıyor.








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