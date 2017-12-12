İSRAİL ASKERLERİ, GAZZE SINIRINDA FİLİSTİNLİLERE SALDIRDI: 21 YARALI
İsrail askerleri, Trump'ın Kudüs kararını Gazze sınırında protesto eden sivillere, gerçek mermilerle saldırdı. En az 21 Filistinli yaralandı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını Gazze sınırında protesto eden Filistinliler, İsrail askerlerinin saldırısına uğradı.
İSRAİL ASKERLERİ FİLİSTİNLİLERE SALDIRDI
Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra, yayımladığı yazılı açıklamada, protesto için Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen gösteride İsrail polisi ile Filistinli gençler arasında arbede yaşandığını belirtti.
21 FİLİSTİNLİ YARALANDI
Göstericilerin taş atmasına, İsrail polisinin gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gazla karşılık verdiğini ifade eden Kudra, askerlerin müdahalesi sırasında 21 Filistinlinin yaralandığını kaydetti.
40 KİŞİ GAZ NEDENİYLE BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ
Kudra, yaralıların çevre hastanelere nakledildiğini, 40 kişinin de atılan gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiğini aktardı.
İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Filistin direnişine ait hedeflere cuma ve cumartesi günleri düzenlediği 6 hava saldırısında 2 Filistinli şehit olurken, Gazze sınırında dört gündür düzenlenen Kudüs'e destek gösterilerine müdahalesinde de 2 Filistinli şehit olmuş, onlarca kişi yaralanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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