İSRAİL ASKERİNİN NAMAZ KILAN GENCİ TEKMELEME ANI KAMERAYA YANSIDI
Geçtiğimiz hafta Mescid-i Aksa'yı işgal eden İsrail güçlerine karşı Kudüs ve Filistin genelinde düzenlenen protestolardan yansıyan görüntüler, İsrail polisi ve askerinin acımasızlığını bir kez daha ortaya koydu.
3 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU
İşgali protesto ederek Kudüs sokaklarında Cuma namazı kılan Müslümanlara, İsrail polisi gerçek mermiler ve biber gazıyla müdahale etti. Saldırılarda 3 Filistinli şehit oldu.
NAMAZ KILAN GENCİ TEKMELEDİ
Saldırı sırasında bir İsrail askerinin namaz kılan bir Müslümana tekme atması ise kameralara saniye saniye yansıdı.
Kaynak: haberinburada
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