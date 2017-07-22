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İSRAİL ASKERİNİN NAMAZ KILAN GENCİ TEKMELEME ANI KAMERAYA YANSIDI


İsrail Askerinin Namaz Kılan Genci Tekmeleme Anı Kameraya Yansıdı
Tarih : 22 Temmuz 2017, 01:10
Puan Ver : İsrail Askerinin Namaz Kılan Genci Tekmeleme Anı Kameraya Yansıdı(5/10)1

Geçtiğimiz hafta Mescid-i Aksa'yı işgal eden İsrail güçlerine karşı Kudüs ve Filistin genelinde düzenlenen protestolardan yansıyan görüntüler, İsrail polisi ve askerinin acımasızlığını bir kez daha ortaya koydu.

3 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

İşgali protesto ederek Kudüs sokaklarında Cuma namazı kılan Müslümanlara, İsrail polisi gerçek mermiler ve biber gazıyla müdahale etti. Saldırılarda 3 Filistinli şehit oldu.

NAMAZ KILAN GENCİ TEKMELEDİ

Saldırı sırasında bir İsrail askerinin namaz kılan bir Müslümana tekme atması ise kameralara saniye saniye yansıdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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