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İsrail askeri, bebekli anneye gaz bombası attı

İSRAİL ASKERİ, BEBEKLİ ANNEYE GAZ BOMBASI ATTI

Batı Şeria'da İsrail polisi kucağında bebeğiyle kaçan Filistinli anne ve babaya herhangi bir tehlike oluşturmadıkları halde gaz bombası fırlattı. İsrailli insan hakları kuruluşu tarafından yayınlanan anlar tepki çekti.

Tarih : 03 Mart 2018, 12:30
Puan Ver : İsrail Askeri, Bebekli Anneye Gaz Bombası Attı(8/10)4

İsrail'in Ürdün'den işgal ederek kazandığı Batı Şeria'da İsrail polisi kucağında bebeğiyle kaçan Filistinli anne ve babaya herhangi bir tehlike oluşturmadıkları halde gaz bombası fırlattı.

ANNE KUCAĞINDA BEBEĞİYLE ASKERLERDEN KAÇTI

Yeş Adit isimli İsrailli insan hakları kuruluşu tarafından yayınlanan bir videoda, Nablus kentinin Burin köyünde kucağında bebek olan bir annenin yanındaki kocasıyla birlikte yaklaşan İsrail askerlerinden koşarak uzaklaşmaya çalıştığı görülüyor.

ARKALARI DÖNÜKKEN ASKER GAZ BOMBASI FIRLATIYOR

Bu esnada bir İsrail askeri bebekli çiftin üzerine doğru göz yaşartıcı gaz bombası fırlatıyor. İsrail sınır polisinin gaz bombası attığı esnada çiftin askerlere arkasının dönük olduğu ve bir tehlike oluşturmadıkları dikkati çekiyor.

Cuma günü yakınlardaki gayrimeşru bir Yahudi yerleşim yerinden gelen bazı yerleşimcilerin Burin'e zorla girmeye çalışması üzerine protesto gösterisi düzenlendiğini belirten Filistinli köylüler, İsrail sınır polisinin bebekli çiftin üzerine gaz bombası fırlatması hadisesinin de bu esnada gerçekleştiğini ifade etti.

POLİSLER BEBEĞİ GÖRMEDİKLERİNİ SAVUNDU

Yerel basınında çıkan alan haberlere göre İsrail polisi, söz konusu videonun "olayın tamamını göstermemek için tırpanlandığını ve polislerin kaçan çiftin kucağında bebek olduğunu göremediğini" iddia ederek kendini savundu.

DAHA ÖNCE YARALI FİLİSTİNLİYİ YERDE TEKMELEMİŞLERDİ

İsrail askerleri tarafından geçen hafta vurularak gözaltına alındıktan sonra şehit olan bir Filistinli ile ilgili ortaya çıkan görüntüler de işgal altındaki topraklarda yaşanan İsrail şiddetini gözler önüne sermişti.

Söz konusu görüntülerde,Yasin es-Seradih isimli 33 yaşındaki Filistinlinin Eriha şehrinde İsrail askerleri tarafından kasık bölgesinden vurulduktan sonra yerde yatarken tekmelendiğini, silahların dipçikleriyle defalarca darp edildiği görülüyor.

İsrail askerleri yaralı Filistinliyi yerde sürükledikten sonra yaklaşık 25 dakika kadar öylece bekletmişti. İsrail ordusu gözaltına alınan Filistinli es-Seradih'in öldüğünü açıklamıştı.

DARP EDİLEN FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in fiili işgali altında olan Batı Şeria'da yaklaşık 400 bin, Doğu Kudüs'te ise 200 bin Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre buradaki Yahudi yerleşimlerin tümü gayrimeşru kabul ediliyor.

İSRAİL 11 YILDIR GAZZE'Yİ ABLUKASI ALTINA ALDI

Batı Şeria'da 3 milyona yakın, Doğu Kudüs'te 300 binin üzerinde Filistinli yaşıyor. İki milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi ise 2007'den bu yana İsrail ablukası altında bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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