Bursaspor 9 Hafta Sonra Kazandı!
70 Yaşındaki İbrahim Dede, 250 Bin Liralık Evini Mehmetçik'e Bağışladı
'geldiğimden Beri Bir Şey Dikkatimi Çekti' Deyip Mali'ye Müjdeyi Verdi
Dünya Şampiyonu Oldu, Afrin Şehitlerini Unutmadı
Ünlü Pizza Devi 94 Şubesini Birden Kapacak!
Real Madrid'de Deprem! Modric Hapis Yatabilir
Başbakan Yıldırım'dan Tarihi Kışlada Askerlere Yemek Sürprizi
Akar'dan Afrin Mesajı: Şehitlerimizin Tek Damla Kanı Yerde Kalmayacak
'insanlık Ölmemiş' Dedirten Görüntü! Şehit Babasını Sırtında Taşıdı
Giresunspor, Galibiyet Hasretine Son Verdi
Elazığspor'dan Ümraniyespor'a Çelme
Mhp Ve Chp Arasında Arazi Krizi! Belediye Çalışanları Birbirine Girdi
İsrail Askeri Aa Muhabirine Saldırıp Yaraladı!
Wesley Sneijder'den Galatasaray Sözleri: Bir Gün Dönmek İsterim
Fenerbahçeli Isla, Derbi Sonrası Lig Ve Kupayı Değerlendirdi
Ypg, Sivil Aracı Vurdu! 3 Çocuğu Ve Kadını Mehmetçik Kurtardı
Sınırda Yakalanıp Tutuklanan 2 Yunan Askerinin İfadesi Ortaya Çıktı!
Resmini Öperek Şehit Abisine Veda Eden Minik İhsan, Yürekleri Dağladı
Kosova Milli Takımı'nın Yeni Hocası Belli Oldu
Otoyolda Önce Kurşun Yağmuruna Tutuldu Sonra Benzin Dökülüp Yakıldı

İsrail askeri AA muhabirine saldırıp yaraladı!

İSRAİL ASKERİ AA MUHABİRİNE SALDIRIP YARALADI!

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da gösterilere müdahale ederken, olayları görüntülemeye çalışan AA muhabirine saldırıp yaraladı.

Tarih : 02 Mart 2018, 20:30
Puan Ver : İsrail Askeri Aa Muhabirine Saldırıp Yaraladı!(10/10)6

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen gösterilere yönelik müdahalesinde, olayları görüntülemeye çalışan Anadolu Ajansı foto muhabiri İssam Rimavi yaralandı.

BEL'İN BELDESİNDE GÖSTERİLER DÜZENLENDİ

Filistin Halk Direniş Komitelerinin, Ayrım Duvarı ve Yahudi yerleşim birimlerine karşı gösterilerin başlamasının 13. yılı dolayısıyla yaptığı çağrı üzerine Ramallah'ın batısındaki Bel'in beldesinde gösteriler düzenlendi.

GAZ KAPSÜLÜ İSABET ETTİ

İsrail askerlerinin göstericilere yönelik müdahalesini görüntülemeye çalışan AA foto muhabiri Rimavi de askerlerin attığı göz yaşartıcı gaz kapsülünün eline isabet etmesi sonucu yaralandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İsrail  Askeri  Aa  Muhabirine  Saldırıp  Yaraladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER