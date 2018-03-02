İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen gösterilere yönelik müdahalesinde, olayları görüntülemeye çalışan Anadolu Ajansı foto muhabiri İssam Rimavi yaralandı.

BEL'İN BELDESİNDE GÖSTERİLER DÜZENLENDİ

Filistin Halk Direniş Komitelerinin, Ayrım Duvarı ve Yahudi yerleşim birimlerine karşı gösterilerin başlamasının 13. yılı dolayısıyla yaptığı çağrı üzerine Ramallah'ın batısındaki Bel'in beldesinde gösteriler düzenlendi.

GAZ KAPSÜLÜ İSABET ETTİ

İsrail askerlerinin göstericilere yönelik müdahalesini görüntülemeye çalışan AA foto muhabiri Rimavi de askerlerin attığı göz yaşartıcı gaz kapsülünün eline isabet etmesi sonucu yaralandı.

Kaynak: haberinburada