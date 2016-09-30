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israil 20 milyon dolarlık tazminatı yatırdı

İSRAİL 20 MİLYON DOLARLIK TAZMİNATI YATIRDI

İsrail, Mavi Marmara davası kapsamında Türkiye ile vardığı mutabakat çerçevesinde 20 milyon dolar ödedi.

Tarih : 30 Eylül 2016, 16:41
Puan Ver : İsrail 20 Milyon Dolarlık Tazminatı Yatırdı(0/10)


İsrail'le Türkiye arasında imzalanan ve ilişkilerin normalleşmesini içeren anlaşma kapsamında İsrail'in tazminatı yatırdığı açıklandı.



Adalet Bakanlığı'nın hesabına 20 milyon dolar yatırıldı.



Mavi Marmara saldırısında yaralananlara ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına bu tazminatın aktarılacağı belirtildi.



İsrail'in 31 Mayıs 2010'dakiMavi Marmara olayında yakınlarını kaybeden ailelere ödeyeceği tazminatın Türkiye'ye yatırılmasına ilişkin takvimin işlediği ifade edilmişti.








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