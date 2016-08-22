Trafik kazası geçiren İsrafil Köse'nin eşi Şengül Köse ise "Şu an bilinci kapalı, komada, yaşıyor, nefes alıyor ama duaya ihtiyacımız var" açıklamasında bulundu.



Trafik kazası geçiren İsrafil Köse'nin eşi Şengül Köse ise "Şu an bilinci kapalı, komada, yaşıyor, nefes alıyor ama duaya ihtiyacımız var" açıklamasında bulundu. Ünlü oyuncunun menajeri ise Köse'nin sabah 02:30'da hayatını kaybettiğini açıkladı.Televizyon dizilerinde Karadeniz şivesi ve taklitleriyle oldukça renkli bir rol ortaya koyan İsrafil Köse, geçirdiği kazanın ardından yoğun bakıma alınmış ve tedavisine başlanmıştı. Sabah saatlerinde oyuncu arkadaşları art arda yaptıkları başsağlığı paylaşımları ile ünlü oyuncunun hayatını kaybettiğini duyurdular.