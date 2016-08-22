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israfil köse'den kötü haber

İSRAFİL KÖSE'DEN KÖTÜ HABER

Trafik kazası geçiren İsrafil Köse'nin eşi Şengül Köse ise "Şu an bilinci kapalı, komada, yaşıyor, nefes alıyor ama duaya ihtiyacımız var" açıklamasında bulundu.

Tarih : 22 Ağustos 2016, 12:38
Puan Ver : İsrafil Köse'den Kötü Haber(0/10)


Trafik kazası geçiren İsrafil Köse'nin eşi Şengül Köse ise "Şu an bilinci kapalı, komada, yaşıyor, nefes alıyor ama duaya ihtiyacımız var" açıklamasında bulundu. Ünlü oyuncunun menajeri ise Köse'nin sabah 02:30'da hayatını kaybettiğini açıkladı.Televizyon dizilerinde Karadeniz şivesi ve taklitleriyle oldukça renkli bir rol ortaya koyan İsrafil Köse, geçirdiği kazanın ardından yoğun bakıma alınmış ve tedavisine başlanmıştı. Sabah saatlerinde oyuncu arkadaşları art arda yaptıkları başsağlığı paylaşımları ile ünlü oyuncunun hayatını kaybettiğini duyurdular.








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