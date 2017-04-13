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ispark'tan sabiha gökçen'e yeni otopark

İSPARK'TAN SABİHA GÖKÇEN'E YENİ OTOPARK

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bin 500 araçlık Park Et Devam Et otoparkıyla vatandaşlara hizmet veren İSPARK, yaşanan yoğunluğa ve artan taleplere çözüm üretmek amacıyla bin 600 araçlık EkoPark'ı da hizmete açtı

Tarih : 13 Nisan 2017, 14:35
Puan Ver : İspark'tan Sabiha Gökçen'e Yeni Otopark(8/10)8


İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile toplu ulaşım istasyonlarına yakın yerlerde düşük ücretli ve kısa mesafeli otoparkları hizmete açmaya devam eden İSPARK, Sabiha Gökçen Havalimanı yakınında 1600 araçlık EkoPark Otoparkını hizmete açtı.Vatandaşlar 24 saat parklanmaya 8 TL ücret ödeyerek kısa zamanda Havalimanı'na ücretsiz servis araçlarıyla taşınıyor.



24 SAATİ 8 TL'YE PARK ET HAVAYOLU İLE DEVAM ET



Sabiha Gökçen Havalimanı'na 5 dakikalık mesafede olan otopark, 24 saat boyunca 8 TL'ye hizmet veriyor. Yolcular için bekleme salonunun olduğu otoparkta giden ve gelen yolcular için 5 dakikada bir ring yapan ücretsiz servis araçları da bulunuyor.Ayrıca İstanbulkart ve kredi kartı ile otoparkta ödeme yapılabiliyor.



Toplu taşıma noktalarına yakın yerlerde "Park Et Devam Et" otoparklarının açılmaya devam edeceğini belirten İSPARK Genel Müdürü Nurettin Korkut "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda hava alanlarına yakın yerlerde kısa mesafeli ve düşük ücretli otoparkları hizmete açıyoruz" dedi.



 



kaynak:sabah








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