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İSPARK'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak

İSPARK'IN HAVALİMANI OTOPARKLARI 2 SAAT ÜCRETSİZ OLACAK

İSPARK, Sabiha Gökçen ve Atatürk Havalimanına yakın mesafede bulunan otoparklarda 1 saat olan ücretsiz park süresini 2 saate çıkardı.

Tarih : 11 Ekim 2017, 18:40
Puan Ver : İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak(9/10)5

İSPARK, Sabiha Gökçen ve Atatürk Havalimanı'na yakın mesafede hizmete açtığı yaklaşık 3 bin 500 araç kapasiteli otoparklarında verdiği ücretsiz uygulama süresini uzattı. Sürücüler İSPARK havalimanı otoparklarını 2 saat ücretsiz kullanabilecek.

1 SAATTEN 2 SAATE ÇIKARILDI

Her iki havalimanı girişinde yaşanan uzun kuyrukların ve emniyet şeridindeki yasak parklanmanın önüne geçmek için başlatılan 1 saat ücretsiz otopark uygulaması sürücüler tarafından yoğun ilgi gördü. Yurtiçi ve yurtdışından gelen yolcularını karşılamak için yol kenarında bekleyen sürücüler İSPARK otoparklarını kullanmaya başladı. Yaşanan yoğunluk ve gelen talepler üzerine ücretsiz kullanım süresi 2 saate çıkartıldı.

Otoban kenarında bekleyen araçların trafikte yol açtığı tehlikelerin önlenmesi ve güvenli bir parklanmanın yapılması sağlamak amacıyla başlatılan uygulama emniyet şeridindeki tehlikeli duraklama ve parklanmaları azalttı. 2 saate çıkartılan ücretsiz otopark uygulaması ile bekleme yapan araçların tamamen ortadan kaldırılması hedefleniyor.

ÜCRETSİZ SERVİS VE VIP BEKLEME ALANLARI

Yolcular için bekleme salonunun olduğu otoparkta giden ve gelen yolcular için 15 dakikada bir ring yapan ücretsiz servis araçları da bulunuyor. Ayrıca İstanbulkart ve kredi kartı ile otoparkta ödeme yapılabiliyor. Sürücülere otopark içerisinde bulunan ücretsiz internet vb. hizmetlerin de bulunduğu VIP bekleme salonu hizmet veriyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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