İspanya Profesyonel Futbol Ligi Başkanı Tebas, "Katalonya ayrılırsa Barcelona La Liga'da mücadele edemez. Real Madrid veya Barça'nın ayrılması çok ciddi ekonomik sonuçlar yaratır." dedi.

İspanya Profesyonel Futbol Ligi (LFP) Başkanı Javier Tebas, Barcelona olmadan La Liga'nın gelirinin yüzde 20 azalacağını söyledi.

Başkent Madrid'de organize edilen "World Football Summit" adlı etkinlikte konuşan Tebas, "Bağımsız bir Katalonya olasılığında Barcelona La Liga'da mücadele edemez. Barcelonasız La Liga'nın geliri yüzde 20 azalır. Barcelona ve Real Madrid La Liga'nın önde gelen iki büyük kulübü. Bunlardan herhangi birinin İspanyol liginden ayrılması çok ciddi ekonomik sonuçlar yaratır." ifadelerini kullandı.

"İSPANYOL YASALARI AÇIK, KATALANLAR ATILIR"

Katalonya'nın bağımsızlığını ilan etmesi ve Barcelona Kulübünün buna destek vermesi halinde Katalan ekibinin hemen La Liga'dan (Birinci Futbol Ligi) çıkarılacağının altını çizen Tebas, "İspanyol yasaları çok açık. Katalan kulüpleri nerede oynayacaklarına karar veremezler." dedi.

"BAZI İHALELERİ ERTELEME KARARI ALDIK"

Katalonya krizinin La Liga'nın ticari işlerinde aksaklıklara neden olduğunu da kaydeden LFP Başkanı, "Ben, İspanyol futbolunun canlı yayın haklarıyla ilgili uluslararası televizyon şirketlerini kandıramam. O yüzden gerek AB içinde gerekse Hindistan veya diğer yerlerde La Liga'nın canlı yayın haklarının satışlarıyla ilgili bazı ihaleleri erteleme kararı aldık." değerlendirmesinde bulundu.

3 YILLIK İHALELER 2 MİLYAR 650 MİLYON EURO KAZANDIRMIŞTI

2015 yılında uluslararası alanda yapılan La Liga'nın üç yıllık canlı yayın hakkı ihalelerinde toplamda 2 milyar 650 milyon euroluk gelir elde edilmişti.

Bu arada, Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez de "El Espanol" gazetesine verdiği demeçte, "Ne Katalonyasız bir İspanya'yı ne de Barcelonasız bir La Liga'yı düşünebiliyorum." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: haberinburada