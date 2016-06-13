İspanya'da bir yatak firması, sadakatsizliği tespit eden bir yatak modeli geliştirdi.



Son yapılan araştırmalarda, İspanyolların Avrupa'nın 'en sadakatsiz'i çıkması üzerine beyin fırtınasına başlayan Durmet ekibi, gün içinde meydana gelen 'şüpheli' hareketleri mobil aplikasyonuyla kullanıcıya ileten bir yatak geliştirdi.



TESPİT SİSTEMİ



'Smarttress' adı verilen yatağın normal bir yataktan farkı olmadığını belirten Durmet sözcüsü Jose Antonio Muinos, The Local'a yaptığı açıklamada, farkın alt tarafa yerleştirilen tespit sistemi olduğunu söyledi.



ALDATAN EŞLERİ TESPİT İÇİN TEK SİSTEM BU



Yatağı yurtdışında da satmayı planladıklarını ifade eden Muiños,"Yataklarımızın dünyanın dört bir yanında ilgi çekeceğini düşünüyoruz çünkü 'aldatan eşleri' tespit etmek için tasarlanan tek sistem bu" diye konuştu.